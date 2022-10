Sergio Ramos, botte nel Psg e soldi a palate: cavalli, aereo, casa da 12 mila mq

TORINO - Sergio Ramos sta chiudendo la sua gloriosa carriera nel Psg, facendo lo scudiero di Leo Messi, Neymar, Mbappé. Ha guadagnato tanto al Real Madrid, sta guadagnando tanto in Francia dove è arrivato a parametro zero. E anche fuori dal campo il centrale è un duro negli affari. Pochi giorni fa ha fatto notizia per la vendita della sua fattoria chiamata 'El Rubio' a una famiglia colombiana, transazione chiusa per 5 milioni di euro. Non bastasse, ecco che'El Economista' gli fa i conti in tasca.