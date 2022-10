Chiellini campione eterno: trionfo in Western Conference e finalissima Mls

Giorgio Chiellini non ha perso il vizio della vittoria. Attualmente al Los Angeles Fc, l'ex storico difensore e capitano della Juventus ha trionfato in finale di Western Conference (dopo aver eliminato in semifinale i rivali del Los Angeles Galaxy) contro l'Austin con un netto 3-0 firmato Arango, Urruti (autogol) e Opoku. La vittoria gli consentirà di giocare la finalissima di Mls, in programma il 5 novembre contro il Philadelphia Union che si è invece imposto in finale di Eastern Conference vincendo 3-1 contro New York City. L'ex bianconero, che fino ad ora ha totalizzato 12 presenze con la sua nuova squadra in America, ha giocato 45 minuti prima di lasciare il posto a Ibeagha.