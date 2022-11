Argentina: Lo Celso ko con il Villarreal, scatta l'allarme Mundial

TORINO - A meno di 3 settimane dal fischio d’inizio del Mondiale in Qatar c’è un giocatore che preoccupa, e non poco, lo staff dell’Argentina. È infatti stato confermato l’infortunio muscolare patito dal Mono Giovani Lo Celso nella partita che il Villarreal ha perso 1-0 contro l'Athletic domenica scorsa a Bilbao. Il centrocampista, secondo gli esami strumentali effettuati dallo staff medico del Submarino Amarillo, ha subito uno strappo al bicipite femorale della coscia destra: i tempi di recupero ipotizzati vanno dalle 2 alle 3 settimane e dunque la presenza del giocatore esploso nel vivaio del Rosario Central alla Coppa del mondo si complica.

Esordio Argentina di Messi il 22

La prima partita dell’Albiceleste è fissata per il 22 novembre contro l'Arabia Saudita: i medici del Villarreal sostengono che, tra 14 giorni il centrocampista potrà tornare ad allenarsi, quindi il 15 novembre, a 7 giorni dal debutto della Selección, Lo Celso potrebbe iniziare la preparazione. Lunedì 14 novembre il ct dell’Argentina Lionel Scaloni dovrà comunicare alla Fifa la lista definitiva dei 26 giocatori selezionati per il Mundial: il tecnico considera Lo Celso elemento imprescindibile in mediana e per questo lo aspetterà fino all’ultimo. Da quando Scaloni è ct, infatti, El Mono ha giocato 36 partite ed è stato protagonista anche del trionfo Albiceleste contro l’Italia nella Finalissima di Wembley. «L’infortunio di Gio è recentissimo, i risultati degli esami ci sono stati fatti pervenire nelle ultime ore e dunque stiamo ancora analizzando le carte. Dovremo aspettare l’evoluzione dell’infortunio e, appena possibile, fare al calciatore nuovi esami. Allo stato attuale delle cose, però, siamo moderatamente ottimisti», ha dichiarato Luis Martín, il preparatore fisico dell’Argentina.

Cerotti in serie, da Di Maria a Paredes



Il problema di Lo Celso è solo l’ultimo di una serie di guai che ha flagellato il centrocampo di Scaloni: anche altri due pezzi da 90 come Leandro Paredes e Ángel Di María stanno infatti recuperando dai loro infortuni. L'ex Boca Juniors s’è fermato per uno stiramento al tendine del ginocchio e dovrebbe tornare il prossimo fine settimana. Nel caso del Fideo, è già tornato agli allenamenti con la Juve, dopo aver recuperato da uno strappo. Niente paura: entrambi saranno in Qatar.