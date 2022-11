Argentina, il responso per Lo Celso: Scaloni studia le alternative Mundial

TORINO - L’infortunio di Giovani Lo Celso è, al momento, la principale preoccupazione d’Argentina in vista dei Mondiali: quello che, a caldo, sembrava essere uno strappo al bicipite femorale della gamba destra potrebbe invece nascondere un problema più serio, un guaio più grave nella zona dell'inserzione del muscolo, punto in cui i primi esami strumentali avevano messo in luce un'immagine poco chiara. E un indizio sulla serietà dell’infortunio sarebbe dato dal notevole dolore che sta affliggendo il centrocampista. Nel caso peggiore Lo Celso potrebbe essere costretto anche all’operazione.

Studi senza sosta per Lo Celso



Il gruppo di specialisti che segue il giocatore cresciuto ed esploso in Patria con la maglia del Rosario Central ha deciso di ripetere gli studi per cercare di emettere una diagnosi il più precisa possibile: domani sarà ufficializzato l’esito, che Scaloni attende con impazienza. Il ct vuol sapere con certezza quale margine d'azione ha a poco più di due settimane dall'inizio della kermesse: in uno scenario ottimistico ci sarebbe la possibilità di postporre l'operazione a dopo la Coppa del mondo, per non pregiudicare totalmente le chances di partecipazione di Lo Celso, decidendo di affidarsi a trattamenti specifici. Nella giornata di oggi, inoltre, lo staff medico del Villarreal emetterà la propria diagnosi sul giocatore.

Le alternative a Lo Celso, da Gomez a Fernandez



Scaloni spera ma non nasconde la testa sotto al sabbia: Lo Celso è a rischio ed è dunque sacrosanto iniziare a studiare le alternative in caso di forfait definitivo del Mono. Nella prelista sono quattro i principali candidati che potrebbero occupare la posizione di Lo Celso nell'esordio contro l'Arabia Saudita. Papu Gómez intanto: l’ex Atalanta ora al Siviglia è considerato dal ct una delle principali alternative ai titolari. Ma anche Alexis Mac Allister, genio del Brighton di De Zerbi, che nell’ultimo periodo ha scalato a grandi passi il gradimento dello staff tecnico della Selección. Un’altra opzione porta il nome di Enzo Fernández, uno dei giocatori che è cresciuto di più nell'ultimo anno. Dopo averlo mostrato mirabilia nel River Plate ha continuato la sua parabola ascendente incantando anche in Europa, con il Benfica. Leggermente dietro a livello di chance troviamo Exequiel Palacios del Leverkusen: quasi sicuramente sarà inserito nella lista dei 26 e, in caso di rinuncia a Lo Celso ancor di più. Il rovescio della medaglia è che, in questa stagione, non ha ancora giocato un match per intero e solo la scorsa settimana è tornato ad aggiungere minutaggio in Bundesliga dopo 2 mesi ai box. Last but not least, Guido Rodríguez, anche se il centrocampista del Betis è visto più come un’alternativa a Leandrito Paredes che non a Lo Celso.