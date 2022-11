Rinascita Zakaria? Gol in Champions da titolare e altra stoccata alla Juventus

Grande serata per Denis Zakaria con la maglia del Chelsea nell'ultimo turno della fase a gironi di Champions League. Il centrocampista svizzero, in prestito dalla Juventus , ha debuttato con la formazione londinese e ha firmato la rete decisiva per la vittoria di 2-1 a Stamford Bridge contro la Dinamo Zagabria . Dopo tante partite ai margini della squadra, Zakaria ha finalmente fatto il suo esordio con il Chelsea e ha trovato anche la sua prima rete: "Ho sempre detto che quando avrei avuto la possibilità di giocare avrei mostrato quello che so fare. Volevo che entrasse, ho tirato più forte che potevo: sono felice e orgoglioso per questo gol. Non giocavo da tanto, ero un po’ stanco e avevo i crampi..." ha spiegato a fine partita.

Zakaria, altra stoccata alla Juventus

Sul futuro, ha dichiarato: "Futuro? Io spero di giocare di più ovviamente, sono un po’ sorpreso di aver dovuto aspettare tanto per giocare. Ma è arrivato un nuovo coach, ha deciso diversamente. L’ho accettato, ho lavorato su me stesso per essere pronto per la mia opportunità. Penso di essermi fatto trovare pronto e sono contento". Poi, l'altra stoccata alla Juventus dopo la frecciatina di settembre ad Allegri: "I tifosi del Chelsea sono fantastici. Sono molto emozionato, sono molto felice ed è importante per me fare una buona partita. Ho lasciato la Juventus per giocare e ho aspettato la mia occasione. Il tecnico ha detto di giocare come si faceva in allenamento. Ho fatto del mio meglio".