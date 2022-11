Malta, Mangia si dimette: "Devo fare un passo indietro"

Mangia si dimette dalla nazionale maltese

Un'indagine, questa, che Mangia rifiuta categoricamente, come spiegato attraverso una lettera diffusa dal suo legale: "Non solo non ho mai tenuto comportamenti che potessero offendere la dignità o la sfera sessuale di nessuno, ma, in realtà, neppure la Federazione maltese me ne ha mai contestati di tale natura. Ho fornito tutti i chiarimenti del caso durante la mia audizione. In ogni caso, consapevole della delicatezza delle circostanze e dell'importanza delle partite che la Nazionale dovrà affrontare, sono arrivato alla dolorosa decisione di fare un passo indietro. Auguro alla Federazione maltese e alla Nazionale tutto il meglio e sono convinto che potranno continuare a migliorare, sulle basi del buon lavoro fatto negli ultimi tre anni".