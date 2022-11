Anche Messi nella squadra di Sorare

TORINO - Lionel Messi entra in Sorare, la piattaforma globale di fantasport NFT, marchio globale dell’intrattenimento sportivo che, dopo gli accordi con NBA, MLB e oltre 300 club di calcio ha annunciato la partnership con il sette volte Pallone d’oro. Tra i più grandi calciatori di sempre, Messi è uno degli atleti più iconici e di successo al mondo. Dopo Kylian Mbappé e Serena Williams, Lionel Messi è l’ultima star dello sport mondiale a unirsi a Sorare. La partnership, che fa seguito al round di finanziamento record da 680 milioni di dollari della Serie B di Sorare nel 2021, servirà ad accelerare lo sviluppo della piattaforma di fantasport, che va stabilendo nuovi standard nel settore e continua a connettere i fan con le squadre e i giocatori che amano. «La capacità che ha lo sport di ispirare ed emozionare tutti noi è unica - ha dichiarato il fuoriclasse del Paris Saint-Germain e dell’Argentina - I tifosi sono sempre in cerca di nuovi modi per esprimere la loro passione e avvicinarsi ai giocatori e alle squadre che amano, e la combinazione di Sorare tra fantasport e carte digitali offre ai fan una possibilità inedita per farlo, ovunque si trovino nel mondo. Credo che il potenziale di ciò che sta costruendo Sorare sia immenso e non vedo l’ora di scoprire cosa faranno ancora in questo spazio elettrizzante e in rapido sviluppo».

Così Nicolas Julia, CEO e co-fondatore di Sorare: «Abbiamo creato Sorare perché siamo, prima di tutto, appassionati di calcio: uno dei più grandi giocatori di sempre che si unisce a noi per la prossima fase del nostro viaggio è davvero un sogno che si avvera. Non vediamo l’ora di lavorare con Messi mentre continuiamo a far crescere la nostra community e a sviluppare l’esperienza che offriamo agli utenti, perseguendo l’ambizione di fare di Sorare il prossimo gigante dell’intrattenimento sportivo globale».