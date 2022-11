Alla scoperta del Tottenham Training Ground: dove Conte forgia gli Spurs

LONDRA - Un gioiello, un’autentica meraviglia. È il Tottenham Training Ground, il centro sportivo dove si allenano gli Spurs, la casa dove Antonio Conte e il suo staff lavorano duramente ogni giorno per portare il club di North London ai vertici dell’English Football, ma pure sulle vette del calcio continentale. Un’oasi verde a poche miglia dal centro cittadino, a Enfield. La strada che porta all’ingresso del centro sportivo ha un nome che è tutto un programma: Hotspur Way. Si alzano le sbarre della reception e sembra di entrare in un altro mondo. Volgi lo sguardo a destra e sinistra e vedi solo campi da calcio, verdissimi, tenuti in maniera impeccabile. In totale sono 16: 11 per le giovanili, 4 dedicati esclusivamente alla Prima Squadra e uno riservato alle ragazze, al Tottenham femminile. Ma non basta: oltre a palestre, sale massaggi, stanze per le analisi video degli avversari c’è un’enorme area all’aperto dedicata al barbecue, un lodge/hotel per i giocatori dotato di ogni tipo di comfort e modernità e pure un laghetto, che qui chiamano “pond". «Vogliamo che i giocatori possano prepararsi al meglio, vogliamo che loro non debbano pensare a null’altro che alla vittoria, a dare tutto per il Tottenham».