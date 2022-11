Bentancur, il fosforo Tottenham, Conte, la Juventus e quel gruppo whatsapp sudamericano

Bentancur e la Juventus

El Uru non dimentica poi i suoi ex compagni di Boca Juniors e Juventus: «Abbiamo un gruppo whatsapp con i sudamericani della Vecchia Signora. Ci sono Danilo, Alex Sandro e ovviamente Paulo Dybala. No, non lo abbiamo espulso dal gruppo quando ha deciso di andare alla Roma - e giù una risata -. Dei ragazzi del Boca mi sento spesso con El Pipa Benedetto: abbiamo condiviso alcune stagione con il Xeneize ed è una ottima persona oltre che un bomber di razza, un attaccante clamoroso». Bentancur ci ha anche confidato le ambizioni, sue e dell’Uruguay, in vista del Mondiale che partirà in Qatar tra pochi giorni e ha tessuto le lodi di Fede Valverde e Darwin Núñez, due dei pezzi pregiati della Celeste. Potrete leggere l’intervista integrale sull’edizione di Tuttosport in edicola domani.