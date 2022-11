Il Brasile è già a Torino: incontro con Altafini e la Juventus al J Hotel

TORINO - (e.e.) Il Brasile che punta al sesto Mondiale, in Qatar, è già a Torino. Si allenerà infatti a casa Juve, alla Continassa. L’aereo partito da Rio nella notte è arrivato e oggi la truppa, al momento ridotta, ha cominciato il perido di preparazione. Alle 12.30, al J Hotel, si sono presentati il ct Tite, tre giocatori (Weverton, Everton Ribeiro e Pedro, ex Fiorentina) e il personale dello staff). Occupano 105 dei 138 posti disponibili. Incrociano la Juve, in attesa del match con la Lazio e quindi in ritiro nello steso hotel del centro sportivo bianconero. Con il Brasile anche 5,5 tonnellate di bagaglio. E il cibo, con gli chef al seguito. La visita che ha toccato il cuore è stata quella del campione del mondo 1958 José Altafini. L’ex giocatore della Juventus ha incontrato a lungo Juninho Paulista, coordinatore delle selezioni e poi con il presidente federale Ednaldo Rodrigues.