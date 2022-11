Mbappé come Radonjic: brutto gesto all'avversario dopo la goleada

Il Psg domina nell’ultimo match prima della sosta per i Mondiali in Qatar: 5-0 all’Auxerre e primo posto ulteriormente consolidato. Ad aprire le danze è stato il solito Kylian Mbappé, che ha giocato per tutta la partita a differenza di Messi e Neymar. A fare notizia, più che il gol, è stato un brutto gesto fatto dal classe 1998 dopo il fischio finale: nel tunnel che porta agli spogliatoi Mbappé ha preso in giro il numero 16 dell’Auxerre Donovan Léon portandosi la mano sugli attributi mentre lo fissava. Il gesto, avvenuto quasi in contemporanea a quello di Radonjic verso Mancini in Roma-Torino, ha fatto il giro del web.