Juventus, guarda che Vlahovic: via all'avventura mondiale con la Serbia

La Serbia applaude la Juventus

La federcalcio serba mostra nel post Vlahovic e Kostic con accanto il termine Juventus: quasi un ringraziamento al club che ha mandato in orbita l’esterno e il centravanti. Certo, mentre Kostic è stato il migliore, la pubalgia ha frenato Dusan che non se l’è sentita di rischiare nelle ultime partite in maglia bianconero. Qualcuno ha storto il naso, non sono mancate le voci critiche, però il ragazzo non sta bluffando, è dalla fine dello scorso campionato che sta male. Ora proverà a tornare leader e bomber in Qatar, poi da gennaio vorrà essere l’acquisto invernale per la Juventus e Max Allegri.