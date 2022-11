Follia in Turchia: criminale entra in campo e bastona in testa un giocatore

IZMIR (Turchia) - Scene da far west durante Goztepe-Altay, match valido per la 15ª giornata di 1.Lig, l'equivalente turco della nostrana Serie B, interrotto a causa degli scontri tra le due tifoserie dentro e fuori dallo stadio. Nel corso del match, sul punteggio di 0-0, un criminale si è introdotto in campo e, lanciato a tutta velocità, ha raggiunto e colpito violentemente il portiere della squadra ospite, Ozan Evrim Ozenc, con la bandierina del calcio d'angolo: girato di spalle, l'estremo difensore non si è reso conto del pericolo, e ha ricevuto la potente bastonata senza poter opporre la minima resistenza. Barcollando, poi, ha subito una seconda percossa, prima che alcuni compagni di squadra intervenissero per immobilizzare il folle protagonista dello sconsiderato gesto.