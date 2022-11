Tragedia in Colombia: Andrés Balanta muore a soli 22 anni

San Miguel de Tucumán (Argentina) - Una tragica notizia scuote il mondo del calcio, in particolare quello colombiano. Andrés Balanta, difensore centrale dal futuro assicurato che lo scorso anno aveva conquistato il titolo con il Deportivo Cali e che da questa estate era in prestito agli argentini dell'Atletico Tucumán, è morto improvvisamente a soli 22 anni. Balanta è crollato a terra privo di sensi ieri mentre si allenava con la sua squadra, probabilmente a causa di un infarto, per poi spirare poco dopo in ospedale.