Conte-Tottenham: il rinnovo solo se arrivano rinforzi

Antonio Conte ha iniziato a parlare di futuro con il Tottenham, che per l’interessato vuol dire capire quali siano i piani di rafforzamento del club sul mercato per gennaio . Argomento strettamente legato a quello inerente al rinnovo di contratto con il club londinese perché l’allenatore - come insegna la sua parabola - dà tanto ma pretende altrettanto. E in Premier, per essere competitivi, l’asticella, ça va sans dire, deve essere posta molto in alto. Per questo motivo l’indiscrezione di Sky Sports Uk - in base a cui questa settimana il club londinese e l’ex ct inizieranno a parlare del rinnovo - risponde parzialmente a verità . Perché, come sottolineato, i colloqui con Fabio Paratici, responsabile dell’area tecnica del club, sono già iniziati da un po’, però un punto sull’argomento verrà messo dopo gennaio.

Tira aria di tormentone

Stante le premesse, considerata anche l’indole di Conte - sempre attento nel tenere i suoi dirigenti sulle spine quando si avvicina il tempo del mercato - tira aria di tormentone. Vero è che gli Spurs hanno in mano un’opzione per prolungare l’accordo in scadenza al 30 giugno per un’altra stagione, tuttavia blindare senza l’assenso dell’interessato un allenatore come Conte può essere deleterio, soprattutto nel caso in cui si sia rotto il feeling tra l’interessato e il club. Detto questo, il primo obiettivo dell’ex allenatore di Juventus e Inter per rafforzare il Tottenham è Sofyan Amrabat, stella del Marocco che ha stupito in Qatar. Conte nel centrocampista della Fiorentina intravede un nuovo Kanté, argine ideale da piazzare davanti alla difesa. Problema (per Paratici) è che il Tottenham è in ottima compagnia, considerato che alla corsa è fresco di iscrizione pure il Paris Saint-Germain anche se davanti a tutti - al momento - c’è il Liverpool dato che l’entourage del centrocampista ha già parlato con il club e con Jürgen Klopp. Amrabat è legato alla Fiorentina fino al 2024 con opzione per la stagione successiva e il club viola lavora per prolungare l’accordo, con tanto di sostanzioso adeguamento all’ingaggio, fino al 2027 anche perché il marocchino è un pupillo di Commisso che decise di acquistarlo proprio dopo averlo visto a Verona. Però, dopo un Mondiale così, molto dipenderà anche dal giocatore. Cosa che sa perfettamente pure Conte...