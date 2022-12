Argentina: 3 milioni in strada per salutare i campioni. E le gomme rubate

TORINO - Oltre 3 milioni in piazza, in strada, per fare festa. Per dire grazie. Il caldo abbraccio dell’Argentina ai suoi eroi è stato commovente: un Paese troppo spesso diviso totalmente unito nel dire grazie alla Scaloneta campione del Mondo in Qatar. La 9 de Julio completamente intasata: non ci passa più uno spillo. Plaza de Mayo, davanti alla Casa Rosada, il palazzo presidenziale, sembra un formichiere, proprio come nel 1986, quando fu Diego Armando Maradona, il D10S del Fútbol, a mostrare la Coppa del mondo alla sua gente. Già la Avenida Teniente General Riccheri, la superstrada che conduce da Ezeiza, dove si trova l’aeroporto internazionale e pure il Predio dell’Afa, la Coverciano argentina insomma, al centro di Buenos Aires era affollata di persone e l’autobus scoperto che ha fatto sfilare i tricampioni del mondo ha dovuto procedere a passo d’uomo. Lungo la superstrada, centinaia di auto parcheggiate dai tifosi in festa sono state private di pneumatici, dando quanlche problema a molti dopo la fine delle celebrazioni.