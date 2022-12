Psg, Galtier: "Il ritorno di Mbappé è un segnale forte per tutti"

Vittoria in amichevole per il Psg che ha battuto 3-1 il Quevilly Rouen Métropole , formazione che milita nella Serie B francese. In campo Donnarumma (protagonista di 3 ottimi interventi secondo quanto riportato da L'Equipe ), Verratti (bene a centrocampo così come Fabian Ruiz ) e Sergio Ramos tra gli altri. Di Gharbi e Housni (doppietta) le reti.

Galtier: "Mbappé? Sono molto felice di rivederlo"

Dopo l'amichevole, ai microfoni di Paris-SG TV, il tecnico Christophe Galtier ha parlato del rientro anticipato di Kylian Mbappé, oggi al centro sportivo del Psg appena tre giorni dopo la finale Mondiale. "Sono molto felice di rivederlo, ha giocato una Coppa del Mondo davvero molto importante e questo ritorno è un segnale forte per tutti. Magari sarà deluso per non aver vinto il più bello dei trofei, ma è stato il capocannoniere e ha sentito il bisogno di tornare in contatto con il gruppo molto rapidamente per preparare le prossime sfide. Siamo davvero molto felici di vederlo". Intanto L'Equipe fa sapere che è rientrato anche Achraf Hakimi, anche lui protagonista di un ottimo Mondiale con il suo Marocco che ha ottenuto uno storico quarto posto.