Diretta City-Liverpool ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MANCHESTER (Inghilterra) - A soli quattro giorni dalla finalissima Mondiale tra Argentina e Francia che in Inghilterra è tempo di tornare in campo con un classico del calcio inglese: City contro Liverpool. All'Etihad Stadium, Guardiola e Klopp si ritrovano dopo la lunga pausa per la Coppa del Mondo in Qatar, in un ottavo di finale di Carabao Cup da dentro o fuori. Match importante per la stagione dei due club che il 26 dicembre torneranno a giocare anche in Premier League nel Boxing Day. Intanto c'è da conquistare un posto nei quarti di finale anche se sono tante le assenze da una parte e dall'altra viste le recenti fatiche con le proprie nazionali. Di sicuro ci saranno Haaland e Salah, due grandi assenti dal Mondiale e pronti per tornare a giocare e dare spettacolo.