Andrey-Fofana: il Chelsea si rinnova così

In attesa di rimettersi in moto dopo il lungo stop dovuto ai Mondiali, il Chelsea - che riprenderà il cammino in Premier League martedì pomeriggio a Stamford Bridge contro il Bournemouth – si sta già imponendo come uno dei club protagonisti del mercato invernale. I londinesi - che lo scorso maggio hanno cambiato proprietà, passando dalle mani di Roman Abramovich, l’uomo che nei suoi 19 anni alla guida del club lo ha trasformato in una delle società più forti, potenti e vincenti del mondo del calcio, a quelle del consorzio che fa capo a Todd Boehly e alla Clearlake Capital - sono, infatti, vicinissimi all’acquisto del giovane talento brasiliano del Vasco da Gama, Andrey Santos . I Blues hanno, infatti, raggiunto un accordo verbale con il centrocampista classe 2004 sul quale era fortissimo l’interesse dei club di mezza Europa, con Barcellona, Paris Saint-Germain, Manchester City e Newcastle in testa a tutti. Il diciottenne, centrocampista difensivo dotato di grande forza fisica, ma anche di ottima tecnica individuale, ha, però, ceduto alle avances del Chelsea: al Vasco da Gama verrà corrisposta una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Operazione ringiovanimento: Nkunku e Fofana

I Blues, dunque, continuano l’opera di ringiovanimento della rosa iniziata questa estate con gli acquisti di Marc Cucurella, Wesley Fofana, Conor Gallagher (tornato dal prestito al Crystal Palace e già protagonista) e soprattutto del talento ex Inter, il classe 2003 Cesare Casadei, che sta facendo vedere grandi cose con la squadra Under 21 e sul quale gli occhi di Graham Potter sono sempre ben puntati. Senza dimenticare l’acquisto già definito di uno dei maggiori talenti del calcio europeo, l’attaccante francese del RB Lipsia, Christopher Nkunku, il quale, però, indosserà la maglia del Chelsea solo a partire dal luglio del 2023. In attesa dell’attaccante della Nazionale francese, i Blues hanno, però, già chiuso per un altro giovane centravanti, il ventenne di proprietà del Molde, David Datro Fofana. L’ivoriano ha già svolto le visite mediche a Londra e diventerà un nuovo giocatore del Chelsea a partire dal prossimo 1° gennaio. Nelle casse del club norvegese proprietario del cartellino il club londinese verserà circa 12 milioni di euro. L’attaccante, che con il Molde ha realizzato 15 reti in 24 gare giocate nel campionato conclusosi il mese scorso, già in passato aveva dichiarato di essere un grande tifoso del Chelsea e che il suo sogno era proprio quello di poter indossare un giorno la maglia dei Blues. Dal capitolo rinnovi arriva, invece, la prima gatta da pelare per il nuovo direttore tecnico dei londinesi, Christopher Vivell, ufficializzato nei giorni scorsi dopo le ottime esperienze al Lipsia e al Salisburgo. La questione riguarda il portiere senegalese, Edouard Mendy.

Questione Mendy

Le indiscrezioni parlano, infatti, di un Mendy offeso dall’offerta di rinnovo arrivata dai Blues, proposta che sarebbe stata, dunque, rispedita al mittente. Secondo il Sun, il Chelsea avrebbe proposto al portiere vincitore dell’ultima Coppa d’Africa un nuovo contratto della durata di 6 stagioni a cifre che, però, non si avvicinano nemmeno a quelle percepite dal collega di reparto, lo spagnolo Kepa Arrizabalaga. Il Sun scrive che a Mendy sarebbero stati offerti circa 3 milioni di euro a stagione, la metà di quanto percepito da Kepa. I contatti fra il club e l’entourage del giocatore, il cui contratto - va ricordato - scadrà nel 2025, proseguiranno nelle prossime settimane, anche se non è esclusa l’ipotesi di una clamorosa rottura. Non solo Chelsea, però. Infatti, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un North London derby che si giocherà, però, non sul prato verde di un campo di calcio, ma nelle stanze del calciomercato. Il profilo su cui sia l’Arsenal che il Tottenham stanno concentrando il proprio interesse è quello del neocampione del mondo, Alexis Mac Allister, centrocampista del Brighton e grande protagonista della vittoria dell’Argentina in Qatar.