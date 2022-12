Pirlo incanta ancora il mondo: la giocata incredibile VIDEO

TORINO - Il suo calcio ha segnato un'epoca, regalando spettacolo e trofei tra Milano e Torino, fino a Berlino con la maglia azzurra: Andrea Pirlo ha incantato sul terreno di gioco con giocate, lanci, assist e punizioni - la celebre Maledetta, mutuata da Juninho e diventata incubo per i portieri di tutta Europa - e il suo tocco, anche dopo essere diventato allenatore, continua a lasciare a bocca aperta tutto il mondo.

Il colpo da biliardo in Turchia

Oggi Pirlo, dopo la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana alzati nell'unico anno da allenatore della Juventus, è ripartito dalla Turchia e precisamente dal Karagumruk. Stesso staff della sua avventura bianconera - Baronio, Bertelli e Gagliardi - e stessa sensibilità del piede: un calcio dato senza pensarci a un pallone lanciato e un capolavoro che per i comuni mortali e anche per la maggior parte dei calciatori è impresa impossibile. Vedere per credere.