In Turchia si gioca: Pirlo battuto da Montella nel derby italiano

Montella batte Pirlo. Il campionato turco di SuperLig non si ferma nel giorno di Natale e la prima partita di giornata, quella tra l'Adana Demirspor guidato da Vincenzo Montella e il Karagumruk che ha in panchina Andrea Pirlo, ha registrato il successo della squadra allenata dall'ex attaccante della Roma. L'Adana Demirspor si è imposta per 2-1, portandosi a -2 dalla vetta, occupata dal Fenerbahces sconfitto ieri dal Trabzonspor. Dalla parte opposta della classifica si trova il Karagumruk, terz'ultimo e in piena zona retrocessione dopo 14 giornate. La squadra di Istanbul schiera in attacco Fabio Borini, autore della rete del momentaneo pareggio, ottavo centro della sua terza stagione in Turchia.