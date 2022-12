Sprint Real Madrid per Bellingham: l'accordo è vicino. Le cifre

BARCELLONA - Mentre Carlo Ancelotti sta recuperando tutti i propri uomini in vista della ripresa delle ostilità in Liga (prevista per venerdì prossimo sul campo del Valladolid), il presidentissimo merengue Florentino Pérez e i suoi uomini si stanno concentrando sugli obiettivi di mercato del Real Madrid. Salvo imprevisti, la Casa Blanca non aggiungerà nessun calciatore alla rosa a disposizione di Carletto che concluderà, così, la stagione con gli stessi giocatori con cui l'ha cominciata. Già da qualche anno, infatti, il club merengue ha deciso di utilizzare la sessione invernale di calciomercato per mettere a punto la propria strategia pensando soprattutto alla stagione successiva.

Le cifre Ciononostante, dopo la delusione incassata la scorsa primavera sul fronte Kylian Mbappé, don Florentino proverà ad assicurarsi la firma di Jude Bellingham prima che finisca il mese di gennaio del nuovo anno che sta per cominciare. E già, perché non ci sono oramai più dubbi su chi sia il principale obiettivo della società spagnola, pronta a versare oltre cento milioni di euro nelle casse del Borussia Dortmund e garantire al fuoriclasse inglese un ingaggio compreso tra i 10 e i 15 milioni di euro a stagione. Forte del proprio rapporto privilegiato con il club tedesco, il Real proverà a chiudere già nei prossimi giorni, consapevole però che la trattativa potrebbe diluirsi nel tempo, considerato che, dopo il Manchester City, anche il Liverpool ha deciso di farsi sotto: «Il suo Mondiale è stato eccezionale - ha assicurato il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp - . Sono davvero tante le cose che sa fare bene. Se uno lo vede giocare per la prima volta difficilmente riuscirebbe a indovinare o avvicinarsi alla sua età. Gioca con la maturità di un calciatore di 28 anni. Le cose che sa già fare sono difficili da imparare, mentre gli aspetti dove deve migliorare sono semplici da apprendere. Quanto potrebbe costare? Tutti sappiamo quanto sia forte, ma non ho la più pallida idea di cosa voglia dire questo in termini di denaro. Anzi, per dirla tutta non mi piace parlare di calciatori giovani come Bellingham in questi termini».