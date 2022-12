Newcastle senza limiti: ora sogna di vincere la Premier. I motivi dell'exploit

Come può una squadra passare in pochi mesi dal vestire i panni sgualciti e dismessi della classica candidata alla retrocessione a indossare quelli sfarzosi e scintillanti, tipici di chi lotta per gli obiettivi più prestigiosi? Beh, per referenze sull’argomento bisognerebbe rivolgersi ad uomo in particolare: Edward John Frank Howe, meglio conosciuto come Eddie Howe. Dopo la salvezza raggiunta dopo una splendida seconda parte della scorsa stagione, quest’anno, all’improvviso, il Newcastle si è ritrovato ad essere una macchina quasi perfetta, implacabile, capace di vincere praticamente contro chiunque e di tenere dietro in classifica corazzate del calibro di City, Tottenham, United, Liverpool e Chelsea. Il secondo posto in classifica a 7 punti di distanza dalla vetta dell’Arsenal, impronosticabile all’inizio della stagione, ora come ora, appare, invece, tutt’altro che il classico exploit invernale destinato a rientrare con i primi accenni di primavera. Da quasi due mesi e mezzo i Magpies sanno praticamente solo vincere: 8 le vittorie consecutive fra Premier e Coppa di Lega, alcune delle quali arrivate contro avversarie sulla carta più accreditate, come quelle contro il Tottenham di Conte e il Chelsea di Potter. L’ultima gara in cui la squadra di Howe non è riuscita a portare a casa l’intera posta in palio risale al 16 ottobre (lo 0-0 in casa dello United).

Le ragioni della crescita Una crescita andata oltre le più rosee aspettative della stessa ricchissima proprietà saudita, la quale, nell’ottobre del 2021 è riuscita a mettere le mani sul club bianconero attraverso il consorzio guidato dal Public Investment Fund, fondo sovrano dell’Arabia Saudita, riconducibile direttamente alla famiglia reale saudita e a Mohammad bin Salman Al Sa’ud, primo in linea di successione al trono del Paese del Golfo Persico. Un passaggio di proprietà che, quindi, oltre a fare dei Magpies il club potenzialmente più ricco del mondo (il patrimonio stimato di Pif supera i 620 miliardi di dollari), ha portato in pochi mesi la squadra a diventare una delle protagoniste assolute del campionato più ricco del mondo. Una crescita improvvisa, sicuramente agevolata dagli investimenti sul mercato fatti dalla nuova proprietà lo scorso gennaio e in estate. Nessuna pazzia, però, solo prospetti giovani e utili al progetto di crescita come Alexander Isak, Sven Botman, Matt Targett, ma anche Bruno Guimarães, Matty Longstaff e l’esterno della Nazionale inglese, Kieran Trippier. Acquisti mirati a costruire una spina dorsale forte e giovane, per poi, magari più in là, cominciare a competere con i top club europei per quelli top in grado di portare il club a competere per gli obiettivi più importati. La tabella di marcia tracciata in estate prevedeva per questa stagione una salvezza da raggiungere con un certo anticipo, così da poter puntare poi a giocarsi un posto nell’Europa meno prestigiosa. Una tabella di marcia che, però, visto come stanno andando le cose, rischia di essere stravolta. I tifosi, ormai, sognano in grande.