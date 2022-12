TORINO - Una foto con l'amico fuoriclasse senza tempo. Il post di Lapo Elkann in ricordo di Pelé: «Oggi è morto il re del calcio. Riposa in pace». Una frase semplice e poi i due a contendersi un pallone: il Nipote dell'Avvocato, che ha vissuto in Brasile da ragazzino, aveva una grande stima di Pelé, tra loro c'era un legame unico. E come tutti i tifosi, Lapo adorava O Rei.