Cristiano Ronaldo, mister 819 gol: all'Al Nassr per quota 1000!

TORINO - Ha segnato ovunque, ha segnato sempre. Continuerà a farlo pure in Arabia Saudita, dove proverà a raggiungere l'impressionante traguardo dei mille gol. Diventa complicato pensare che Cristiano Ronaldo non riesca a sfruttare l'occasione di giocare nel campionato arabo per alimentare i suoi record a livello realizzativo già oggi impressionanti. Fino a oggi, nella sua gloriosa carriera, il lusitano ha messo a segno 819 reti complessive tra il Portogallo (118, record mondiale di marcature per un giocatore con la sua Nazionale) e i club con i quali ha giocato.

Ronaldo e i gol nei campionati nazionali

In questa seconda tranche di marcature, CR7 ha esultato già 701 volte, di cui 498 in campionati nazionali. Proprio in questo ultimo ambito potrà continuare a far crescere il numero, aggiungendo nuovi tasselli dopo i 311 gol in Liga con il Real Madrid, i 103 in Premier League al Manchester United, gli 81 in Serie A indossando la maglia della Juventus e i 3 nella Liga Portugal ai tempi dei suoi esordi con lo Sporting. L'approdo nella Saudi Professional League gli consentirà di far crescere ulteriormente questi numeri con l'Al Nassr nei prossimi due anni e mezzo.