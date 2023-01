Cristiano Ronaldo-Al Nassr, data e ora della presentazione: conferenza stampa LIVE

TORINO - Tutto pronto per la presentazione in pompa magna di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr, il suo nuovo club. Al campione portoghese è stata riservata l'accoglienza di una star e i tifosi arabi non vedono l'ora di poter ammirare da vicino l'ex attaccante di Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus. Per questo motivo, come annunciato dal portavoce del club, Walid Al-Muhaidib, è stato scelto come teatro dell'evento uno stadio da 25mila posti, che secondo le previsioni sarà tutto esaurito.