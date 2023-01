Cristiano Ronaldo contro Messi, Mbappé e Neymar: il clamoroso annuncio, dove e quando si gioca

Cristiano Ronaldo contro Messi, Mbappé e Neymar . Incredibile ma vero. Tra pochi giorni il portoghese giocherà in amichevole contro il Psg dei tre fenomeni. Ad annunciare l'evento in un breve video sui social Marcelo Gallardo , ex tecnico del River Plate, che guiderà una squadra composta da calciatori dell'Al Hilal e dell'Al Nassr: "Ciao, sono Marcelo Gallardo e voglio dirvi che il 19 gennaio dirigerò il Riyadh Season che sarà formato da giocatori dell'Al Hilal e l'Al Nassr contro il Paris St. Germain. Ci vediamo presto lì".

Ronaldo contro Messi, data e dettagli della sfida

L'amichevole si svolgerà il 19 gennaio in Arabia Saudita, con Cristiano Ronaldo che dovrebbe affrontare Messi per la prima volta dopo i Mondiali in Qatar. L'incontro fa parte della Riyadh Season, un evento sponsorizzato dallo Stato arabo per promuovere lo sport nel Paese.