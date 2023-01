Cristiano Ronaldo, tribuna e cyclette mentre l'Al Nassr gioca

TORINO - Si avvicina il momento dell' esordio di Cristiano Ronaldo con l'Al Nassr . Per ora il campione portoghese, però, si deve accontentare di guardare da fuori i suoi nuovi compagni di squadra. Nel caso dell'ultima partita, lo ha fatto direttamente dagli spogliatoi, continuando - tanto per cambiare - ad allenarsi.

Ronaldo esulta sulla cyclette

Così, a bordo della sua cyclette, CR7 ha esultato sui gol dell'Al Nassr. Lo conferma il video postato sui social, già diventato virale, in cui lo si vede gioire sul raddoppio di Talisca nel 2-0 sull'Al Taee. Per ora Ronaldo si deve limitare a questo, presto potrà vivere queste emozioni direttamente sul terreno di gioco, in prima persona.