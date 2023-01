Francia, Marsiglia e Lione avanti in Coppa. Monaco, clamoroso ko!

L'Olympique di Igor Tudor non si ferma più: dopo la vittoria in Ligue 1 sul campo del Montpellier, il Marsiglia vola anche ai 16esimi di finale di Coppa di Francia passando sul campo dello Hyeres (squadra di quarta divisione) per 2-0 grazie alle reti di Sanchez e Dieng. Nessun problema anche per Lens e Lione che nel pomeriggio si sono imposte rispettivamente contro Linas Monthlery e Metz. Nelle gare delle 18 spiccano due clamorose eliminazioni: quella del Nizza che cade in casa del Le Puy-en-Velay, squadra che milita in terza divisione, per 1-0 e quella interna del Monaco, rimontato prima e battuto ai rigori poi dal Rodez.