Mbappé difende Zidane e attacca: il tweet polemico diventa virale

"Zidane è la Francia. Non manchiamo di rispetto a una leggenda in questo modo...". Lo ha scritto Kylian Mbappé su Twitter per rispondere alle dichiarazioni del presidente della Federcalcio francese e schierarsi in difesa di Zinedine Zidane . Il tweet polemico dell'attaccante del Psg, che è già diventato virale, arriva dopo il rinnovo di Deschamps alla guida della Francia ma soprattutto dopo le particolari parole di Noel Le Graet su Zizou . Mbappé ha preso posizione e ha espresso tutto il suo disappunto.

Zidane, le parole del presidente della Federcalcio francese

Ecco le dichiarazioni che non sono piaciute a Mbappé: "Zidane in Brasile? Non mi interessa, può andare dove vuole! Può andare dove vuole, in un club, in una Nazionale, non seguo quanto lo riguarda. Se ha cercato di contattarmi? Certamente no, non gli avrei nemmeno risposto al telefono. Non abbiamo mai pensato di separarci da Deschamps" ha detto Noel Le Graet, presidente della Federcalcio a 'RMC Sport'.