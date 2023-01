"Ronaldo in Arabia Saudita, la cifra è un'altra: guadagnerà molto più di 200 milioni di euro"

RIAD (Arabia Saudita) - Le cifre - di per sé astronomiche - del trasferimento di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr - circa 200 milioni di euro all'anno per questa stagione in corso e le prossime due - potrebbero essere molto più alte di quanto dichiarato sinora. Secondo una fonte vicina al club delle capitale saudita, infatti, oltre al contratto in essere e i ricchi bonus ed extra previsti in esso, il 37enne ex fuoriclasse della Juventus, sbarcato in Arabia dopo aver rescisso con il Manchester United, "sarà testimonial per la candidatura ai Mondiali del 2030 - congiunta con Grecia ed Egitto - del vasto Paese del Golfo Persico, un ruolo che gli permetterà di incassare ulteriori 200 milioni", raddoppiando di fatto il proprio stipendio.