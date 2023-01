Ancelotti infiamma Real Madrid-Valencia: “Con Gattuso problemi personali”

Eletto miglior allenatore del mondo dalla federazione mondiale degli statistici del calcio, Carlo Ancelotti ha parlato a Riad dove mercoledì 11 gennaio il suo Real Madrid affronta il Valencia per la Supercoppa spagnola, sfida che si gioca in Arabia Saudita dove per lanciare definitivamente il calcio vogliono fare le cose in grande. Si tratta di una doppia sfida per il tecnico dei Blancos, in quanto sull'altra ci panchina ci sarà un suo giocatore ai tempi del Milan, quel Rino Gattuso con il quale Ancelotti ha detto di aver passato "momenti molto belli, abbiamo vinto due Champions League" ma non solo.