Marcelo a segno con l'Olympiakos: l'esultanza non è nuova

ATENE (Grecia) - Notte di Coppa di Grecia per l'Olympiakos e notte speciale per Marcelo che riesce a trovare il gol nella sfida contro l'Atromitos. A ridosso dell'intervallo, il terzino brasiliano ha centrato la rete portando i biancorossi al riposo avanti sul 2-1. Dopo la trasformazione, l'ex Real Madrid ha voluto festeggiare in un modo ben preciso ed è chiaro il riferimento e l'omaggio. Marcelo ha esultato con il salto iconico di Cristiano Ronaldo, ex compagno nei Blancos pluricampioni d'Europa e amico stretto del portoghese. Il più classico dei "Siuuu" per esultare, una dedica speciale quella di Marcelo per CR7, da poco passato in Arabia Saudita all'Al-Nassr e in attesa di fare il proprio esordio nella sua nuova avventura.