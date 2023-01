Il City va ko, Southampton in semifinale di Coppa di Lega

SOUTHAMPTON (Inghilterra) - Colpaccio del Southampton che supera il Manchester City e vola in semifinale di Carabao Cup. Vincono 2-0 i Saints costruendo il successo nel primo tempo, salutano ai quarti i Citizens di Guardiola che nella ripresa non riescono a recuperare lo svantaggio accumulato nei primi 45'. Padroni di casa letali tra il 23' e il 28' con le reti di Mara e Djenepo che indirizzano la gara, Nella ripresa gli ospiti provano a rimediare mandando in campo De Bruyne e Haaland, ma la difesa degli uomini di Jones resiste e al fischio finale può partire la festa Southampton.