Cantona: "Cristiano Ronaldo non si rende conto...", che schiaffo a CR7

Eric Cantona ha parlato di Cristiano Ronaldo in un'intervista concessa al Manchester Evening News. L'ex calciatore del Manchester United ha dichiarato, sul portoghese ex Juventus e sul suo trasferimento all'Al Nassr in Arabia: “Penso che ci siano due tipi di giocatori. Quelli come me che vanno in pensione giovani e altri che vogliono giocare fino ai 40 anni. Alcuni vogliono continuare perché pensano di avere ancora 25 anni, mentre altri smettono e pensano che il loro compito è quello di aiutare i giovani calciatori. Si rendono conto che non potranno più prendere parte a tutte le partite. Così fa Ibrahimovic al Milan, così è stato per Giggs e Paolo Maldini".