Arbitro sviene dopo una pallonata e al risveglio scopre la reazione dei tifosi

Curioso episodio nella League Two, ovvero nella quarta divisione inglese, dove, durante il match tra Swindon Town e Grisby Town, l'arbitro Sam Purkiss è stato messo ko da una violenta pallonata. La vicenda ha fatto rapidamente il giro del mondo, diventando virale sui social. Dopo essere stato centrato in pieno volto dal pallone, l'arbitro ha perso i sensi e dopo diversi minuti ha dovuto dare forfait, venendo sostituito dal quarto uomo. Trasportato fuori dal campo in barella, Sam Purkiss è stato osannato dai tifosi, ricevendo una bella standing ovation: una scena bellissima con i tifosi di entrambe le squadre che hanno applaudito a lungo l'arbitro. Una volta ripresosi, l'arbitro si è emozionato una volta scoperta la reazione dei tifosi.