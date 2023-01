Supercoppa al Barcellona! Gavi show e tris al Real, Xavi batte Ancelotti

Riyad (Arabia Saudita) - Trionfo Barcellona in Supercoppa di Spagna con un tris al Real Madrid che consegna a Xavi la vittoria contro Ancelotti e il primo trofeo da allenatore dei catalani. In Arabia Saudita è dominio azulgrana con Gavi assoluto protagonista: il Golden Boy apre le marcature alla mezz'ora per poi servire i due assist decisivi a Lewandowski e Pedri. Il classe 2004 si prende la scena contro i Blancos ai quali non basta il solito Benzema, a segno troppo tardi per provare a raddrizzare una finale gestita alla perfezione dal Barça.