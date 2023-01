Mudryk, mister 100 milioni. "Investimento per il futuro del Chelsea"

Quasi un contratto a vita. Come si trattasse di una giovane perla della propria cantera o di una leggenda del club. La sensazione è che il Chelsea ci tenga a mettere in chiaro che i 100 milioni investiti su Mykhailo Mudryk - che ha firmato un contratto che lo lega al club blue fino al 2031 - non siano frutto di un cotta improvvisa , bensì facciano parte di un’attenta e ragionata pianificazione (quasi) decennale. Una sorta di messaggio rivolto a chi ha messo e continua a mettere in discussione il prezzo che Todd Boehly ha deciso di pagare per lui. Fatto sta che, avvolto dalla bandiera del proprio paese, Mudryk ha ricevuto il primo caloroso applauso dello Stamford Bridge durante l’intervallo della partita vinta, ieri, dal Chelsea contro il Crystal Palace : «Sono molto felice di essere qui. Si tratta di un club enorme e di un campionato fantastico. Non vedo l’ora di conoscere i mie nuovi compagni di squadra e di lavorare con loro e imparare da Graham Potter e dal suo staff».

Potter non ha più scuse

Tutto molto “polite”, senza una sbavatura al copione. Dalla sua, il mago Potter si è detto «felice per il suo arrivo: ha un eccitante uno contro uno, sa attaccare le difese alle spalle e oltre a poter giocare in molte zone del campo è anche decisivo sotto porta». E la verità è che a questo punto, il tecnico inglese non ha più scuse. Pochi giorni dopo Joao Félix, il patron ha, infatti, raddoppiato la propria posta: «Sono entusiasta di dare il benvenuto a Mykhailo - ha assicurato Boehly -. Il suo è un talento emozionante e siamo sicuri che sarà un eccellente rinforzo per la nostra squadra sia pensando a questa stagione che agli anni che verranno». In caso contrario, l’imprenditore statunitense avrà, per lo meno, modo di risparmiare parte dei 30 milioni di bonus promessi allo Shakhtar Donetsk che, per il momento, ne ha già intascati 70.