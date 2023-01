Ronaldo, Messi e l'amichevole in Arabia: la cifra che guadagnerà il Psg è clamorosa

PARIGI (Francia) - Un test amichevole di lusso quello che attende l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo: in Arabia Saudita arriva il Psg delle stelle. Un match che porterà l'attenzione sulla sfida eterna tra CR7 e Messi, un appuntamento che arriva dopo la conquista della Coppa del Mondo da parte della Pulce. Il tour dei parigini sarà fatto di puro spettacolo, ma è anche la cifra che entrerà nelle casse di Al Khelaifi a far piacere ai campioni di Francia. Secondo L'Equipe, infatti, l'amichevole, in programma giovedì a Riyad tra Messi e coompagni contro una selezione di giocatori dei club sauditi Al-Nassr e Al-Hilal, porterà quasi 10 milioni di euro al Psg. Una quota esaltante, visto anche il grave deficit della scorsa stagione, sicuramente dettata dal trio dei fenomeni Messi, Mbappé e Neymar, come accaduto la scorsa estate durante il tour in Giappone, ma questa volta con un incentivo in più dato dalla sfida con Cristiano Ronaldo.