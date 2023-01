Conte dopo la morte di Ventrone, Mihajlovic e Vialli: "Devo riflettere sul mio futuro. Il lavoro non è tutto..."

Conte: "A volte diamo troppa importanza al lavoro"

Conte ha poi parlato dell'importanza della famiglia: "Molte volte diamo troppa importanza al lavoro e ci dimentichiamo la famiglia, ci dimentichiamo che dobbiamo avere più tempo per noi. Questa stagione mi sta facendo fare diverse riflessioni sul mio futuro". Il tecnico ex Juve ha continuato: "Sicuramente avere la mia famiglia in Italia non è una cosa che mi piace. Ma quando hai dei figli che vanno a scuola devi rispettarli, perchè portarli ogni anno a cambiare le loro abitudini non è una cosa buona, e io non voglio influenzare la loro vita". Conte ha poi concluso: "A volte è importante sacrificarsi e restare. Ho una famiglia che prova a supportarmi e viene qui ogni volta che può, ma è più difficile quando accadono situazioni come quelle di Gian Piero, Sinisa e Gianluca".