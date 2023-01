Mariano Diaz e il tatuaggio senza dolore fatto a Los Angeles: come funziona

La punta dominicana del Real Madrid, utilizzata pochissima da Ancelotti in questi anni, fa parlare di sè ma non per quello che combina in campo: Mariano Diaz, durante la sosta per i Mondiali, è volato a Los Angeles per sperimentare una tecnica nuova sul fronte tatuaggi. Si tratta di una nuova procedura di eseguire un tattoo senza far provare dolore al cliente: la tecnica consiste nel far addormentare il cliente sotto anestesia per 8 ore (o per il tempo necessario a completare il tatuaggio) e far tatuare da ben 5 professionisti la parte del corpo che si preferisce. Mariano Diaz ha scelto di farsi tatuare la schiena. Una volta completata l'opera, il cliente viene svegliato e gli viene mostrato il risultato finale. Ovviamente questa pratica non è alla portata di tutti visto che la cifra da spendere può superare i 10 mila €.