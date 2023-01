Cristiano Ronaldo avvisa Sergio Ramos: la frase sussurrata all’orecchio

Cristiano Ronaldo ha iniziato la sua avventura in Arabia Saudita giocando un'amichevole di lusso contro il Psg di Messi, Neymar e Mbappé, incontrando anche ex compagni di squadra come Sergio Ramos e Keylor Navas e realizzando poi una doppietta in partita. Prima della sfida, ci sono stati i classici saluti nel tunnel e anche un particolare siparietto tra CR7 e Ramos, con il portoghese che ha sussurrato qualcosa all'orecchio del difensore spagnolo.