Cristiano Ronaldo meglio fuori con Ngannou che dentro il campo: l'Al Nassr vince con Talisca

RIYAD (Arabia Saudita) - Dopo la sfida stellare con il Psg di Messi, Cristiano Ronaldo ha fatto il suo reale esordio nella 'Saudi Professional League' con la maglia dell'Al Nassr. Il portghese, sceso in campo con la fascia di capitano al braccio, ha giocato per 90' nella vittoria per 1-0 contro l'Ettifaq che vale il primo posto in campionato. Tre punti importanti nei quali CR7 non è riuscito a lasciare il segno con una prestazione, a tratti spettacolare, ma al di sotto delle aspettativa. A segnare la rete della vittoria è stato infatti il brasiliano Talisca, ex Bahia e Benfica.