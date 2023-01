Arbitro mostra il primo cartellino bianco della storia del calcio: ecco il motivo

TORINO - Dopo il giallo e il rosso, ecco che sbarca nel mondo del calcio il cartellino bianco. La sua prima esibizione è avvenuta nel corso del derby femminile di Lisbona, quello tra Benfica e Sporting, quando il direttore di gara, la signora Catarina Campos, al minuto 45 del match lo ha sventolato per la prima volta. La sfida vedeva i padroni di casa in vantaggio per 3-0 (l'incontro è poi terminato 5-0) e in quel momento una persona sugli spalti è stata colta da malore. Appena scoperto quanto accaduto il gioco è stato fermato e il personale medico di entrambe le squadre si è precipitato in soccorso del tifoso, lasciando le rispettive panchine.