Gattuso, no alle polemiche. Ma con il Valencia la tensione è altissima

Più passa il tempo e più l'espressione di Gennaro Gattuso somiglia a quella di Cesare Prandelli . Il che potrebbe essere anche un complimento, se non fosse che l'ex commissario tecnico della nazionale andò via da Valencia sbattendo la porta . L'allenatore bresciano è l'unico ad aver avuto il coraggio di dirle in faccia sia Peter Lim che ai propri calciatori. E già, perché se è vero che il proprietario del club spagnolo lo prese in giro promettendogli mari e monti - senza mantenere nemmeno una delle sue promesse, così come aveva fatto con i suoi predecessori e farà, dopo di lui, con i suoi successori - è altrettanto vero che quello che fece imbufalire in maniera particolare Prandelli fu la poca ambizione del proprio spogliatoio che non ne volle sapere di ribellarsi al disinteresse per il club di Lim. Anzi, lo prese come alibi. E questo l'ex ct azzurro non lo sopportò («Fuori», il suo ultimo messaggio), entrando nella storia come l'unico tecnico dell'era Lim a non aver ricevuto la buonuscita . E già, perché esattamente come tutti gli altri allenatori scelti dall'imprenditore asiatico, nemmeno Prandelli riuscì ad arrivare alla scadenza naturale del proprio contratto .

Il possibile futuro di Gattuso

A differenza degli altri, però, lui si dimise. E la sensazione è che la storia potrebbe ripetersi con Gattuso. Il tecnico calabrese, infatti, per quanto si stia impegnando a incassare con stile i colpi, prima o poi potrebbe esplodere. Subito dopo il deludente pareggio di lunedì sera contro l'Almeria, Rino ha assicurato di non essere alla ricerca di scuse o alibi: «In questo momento, il principale responsabile sono io. Sono io a decidere chi deve giocare e quando a una squadra basta poco per farle male bisogna solo riflettere e pensare. Non è corretto parlare della qualità della rosa perché tocca a me assumermi le mie responsabilità. Sarebbe facile dire che mi mancano i calciatori e buttarla in polemica, ma non è questo il momento». Ed è proprio quest'ultima frase a tradire il vero stato d'animo di Gattuso. E già, perché quando dice "non è questo il momento" fa capire che ha voglia di arrivare il più presto possibile alla fatidica soglia dei 40 punti per scaricare, poi, tutta la propria frustrazione su Lim per le promesse non mantenute. Ed è per questa ragione che quando gli è stato chiesto se a gennaio arriverà qualcuno, Gattuso ha tagliato corto: «Questa è una domanda per il direttore sportivo».

Quota 40 e l'affetto del Mestalla

Il suo obiettivo principale, così, è quello di assicurare la salvezza alla propria squadra prima di esplodere. E poco importa se poi verrà esonerato o se come ha fatto Prandelli, una volta raggiunta quota 40 sarà lui a dimettersi. Da quando è arrivato al Mestalla, il club gli ha venduto i due calciatori di maggior talento: Gonçalo Guedes e Carlos Soler. E se capitan José Luis Gayá è rimasto è perché Gattuso ci ha messo la faccia, assicurandogli che - nonostante tutto - il progetto del club è ambizioso. E, invece, sinora di ambizioso c’è solo il comportamento del Mestalla che, sin dal primo giorno, ha adottato e sostenuto l’allenatore calabrese credendogli quando assicurò che con Lim non sarebbe stato un gattino, bensì un «leone». Ed è per questa ragione che i tifosi bianconeri non gli perdonerebbero mai un eventuale tradimento, perché se hanno smesso di contestare con veemenza la proprietà è solo perché è stato Gattuso a chiedere pubblicamente che l’ambiente rimanesse unito e ognuno facesse la sua parte per il bene della squadra. A questo punto, però, Ringhio dovrebbe chiederlo, se non l’ha già fatto, anche a Lim.