Il segreto di Haaland al Manchester City? E' italiano

TORINO - Il segreto di Erling Haaland al Manchester City? Parla italiano e arriva dalla Basilicata. Si chiama Mario Pafundi, di professione fisioterapista. Nato a Pietragalla (Potenza), ha avuto ruoli importanti nel ciclismo professionistico (Sky Pro Cycling Team), quindi è diventato un'eccellenza nel campo dei preparatori tecnici. Pep Guardiola, sempre attento alle occasioni per migliorare il suo staff, lo ha voluto al City. E qui è nato il rapporto tra Mario e l'ex Golden Boy di Tuttosport. Tanto che il norvegese, bomber con più gol che presenze in carriera, lo ha portato anche in Nazionale. E in occasione del compleanno, Haaland gli ha dedicato una storia su Instagram. Da super Erling a super Mario.