Argentina: stanotte riparte la Liga Profesional. Tutti a caccia del Boca Juniors

TORINO - Il cuore futbolero d’Argentina stanotte ricomincia a pulsare. A meno di due mesi dal trionfo della Scaloneta nel Mundial di Qatar 2022 riparte la Liga Profesional, con ancora nella mente il folle epilogo dello scorso campionato: Boca Juniors campione grazie al... River Plate, con il Racing Club Avellaneda che spreca il match point sul Xeneize a causa del rigore sciupato da Jonathan Galván e neutralizzato da Franco Armani che faceva piombare il Racing nella disperazione regalando trionfo, festa e pure un’altra stellina nello scudo sociale al Boca Juniors. I biancocelesti allenati da Fernando Gago hanno ottenuto la loro, duplice, vendetta: prima il successo nel Trofeo de Campeones ai supplementari griffato dal colpo di testa di Carlitos Alcaraz (fiammante neo acquisto del Southampton) e partita che di fatto non si è mai conclusa a causa dei 10 cartellini rossi totali tirati fuori dall’arbitro, poi quello in rimonta per 2-1 nella Supercopa Internacional, trofeo nato dal nulla e disputato ad Abu Dhabi per motivi di... plata, di sponsor e soldi, insomma. Da stasera si ritorna a fare sul serio. Da stasera è vietato sbagliare.

Argentina, nuovo format

Mentre il calciomercato è ancora aperto si ricomincia con alcune novità: Chiqui Tapia e l’Afa hanno stabilito che i format semestrali saranno invertiti rispetto alle ultime annate, per cui si disputerà prima il torneo a girone unico e poi la Copa de la Liga. Il girone unico sarà composto, esattamente come lo scorso anno, da 28 squadre, ma che ha visto le prime retrocessioni da 3 anni, visto che nel 2020 furono sospese a causa della pandemia da Covid. Si gusteranno il ritorno in Primera División due squadre di Córdoba, il Belgrano (che mancava dal 2019) e l’Instituto (assente dal 2006): dovranno stupire tutti per evitare il Descenso, la retrocessione, visto che partiranno nelle retrovie della classifica del Promedio (il rapporto punti/partite giocate nell’ultimo triennio). Dovranno lottare per non affogare pure Platense, Godoy Cruz e Arsenal, le peggiori tra le squadre rimaste in Primera. Tutte e tre hanno cambiato guida tecnica: Martín Palermo al Calamar, Diego Flores (già a Mendoza nel 2021/22) al Tomba e la diarchia Carlos Ruiz-Luca Marcogiuseppe a Sarandí.

In pole position il Boca campione

Le favorite sono le stesse dello scorso anno: il Boca Juniors del Negro Ibarra campione in carica è in pole position, nonostante un mercato assolutamente incomprensibile, con gli addii a Zambrano e Rossi e un unico colpo, a zero pesos, con l’arrivo del difensore paraguaiano Bruno Valdez, svincolato dall’América CF. A dar fastidio al Xeneize sarà ancora l’Akademia: il Racing Club Avellaneda ha perso sì Alcaraz (Southampton) e Copetti (Charlotte Independence), ma ha riportato al Cilindro un idolo come El Frasquito Maxi Morález, ex Atalanta, e ha fatto indossare la maglia numero 22, quella del Principe Milito tanto per intenderci, al peruviano Paolo Guerrero. Sarà El Depredador l’incaricato di far volare la banda di Gago nel torneo locale e pure in Copa Libertadores. Molti interrogativi, infine, aleggiano attorno al nuovo River Plate, quello targato Martín Demichelis: l’ex allenatore delle giovanili del Bayern è chiamato al difficilissimo compito di succedere al Muñeco Marcelo Gallardo e potrà contare, nella sua avventura con La Banda, su Enzo Díaz, Salomon Rondón e sul cavallo di ritorno Nacho Fernández, rientrato alla base dopo un biennio all’Atlético Mineiro.

1ª giornata. Ore 23.15 Rosario Central-Argentinos Juniors. Domani ore 1.30 Defensa y Justicia-Huracán. Ore 21 San Lorenzo de Almagro-Arsenal. Ore 23.15 Estudiantes La Plata-Tigre; Talleres-Independiente. Domenica ore 1.30 Central Córdoba-River Plate. Ore 21 Platense-Newell's Old Boys. Ore 23.15 Colón-Lanús; Instituto-Sarmiento Junín; Racing Club Avellaneda-Belgrano. Lunedì ore 1.30 Boca Juniors-Atlético Tucumán. Ore 21 Barracas Central-Godoy Cruz. Martedì ore 00 Banfield-Unión; Vélez Sarsfield-Gimnasia La Plata