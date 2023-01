Gol con la bodycam, sembra una pubblicità: sarà il futuro del calcio in tv?

TORINO - I più nostalgici amanti del calcio sicuramente si ricorderanno del celebre spot della Nike del 2008, "Take it to the next level". In questo veniva utilizzata la tecnologia della bodycam, con la quale veniva raccontata la storia (compressa in poco più di 3 minuti) di un calciatore, che dopo essere stato adocchiato dall'allora manager dell'Arsenal Arsène Wenger, veniva acquistato dai Gunners, faceva carriera affrontando i più forti (Messi, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo), godendosi il suo successo e venendo convocato dalla nazionale olandese. Ecco, ha preso spunto proprio da quella geniale pubblicità lo Sparta Praga, che nell'ultima amichevole giocata contro il Norimberga ha fatto scendere in campo due suoi giocatori con indosso la bodycam.