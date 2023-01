Cristiano Ronaldo ko con l'Al Nassr, ecco il coro dei tifosi rivali: CR7 a fondo

RIYAD (Arabia Saudita) - Dopo un esordio non esaltante in campionato, arriva la prima grande delusione per Cristiano Ronaldo nella sua nuova avventura all'Al Nassr. Il fenomeno portoghese ha visto sfumare il primo possibile titolo stagionale perdendo l'importante semifinale di Supercoppa d'Arabia contro l'Al Ittihad per 3-1. Una serata difficile per CR7 che non è riuscito ad incidere sul risultato, assistendo all'eliminazione dalla competizione degli uomini di Rudi Garcia.