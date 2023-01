Cristiano Ronaldo, un invito svela i suoi 4 amici nel Manchester United

TORINO - Non è stato un addio senza polemiche, quello di Cristiano Ronaldo dal Manchester United. Il portoghese ha vissuto praticamente da separato in casa nell'ultimo periodo in Inghilterra, fino alla risoluzione consensuale del contratto avvenuta nel corso dei Mondiali in Qatar. Così il portoghese ha potuto scegliere di iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita con la maglia dell'Al Nassr , lasciandosi alle spalle il passato e uno spogliatoio che - secondo i tabloid britannici - sembrava non digerire i suoi comportamenti bizzosi e da prima donna.

Ronaldo e l'invito riservato a quattro nomi

Ecco, a testimonianza di questa teoria, gli stessi media hanno rivelato che CR7 avrebbe lanciato un'indicazione chiara su quale fosse il suo rapporto con il gruppo dei Red Devils. "The Sun", infatti, racconta di un Cristiano Ronaldo che avrebbe deciso di invitare Raphaël Varane, Casemiro, Bruno Fernandes e Harry Maguire a fargli visita in Medio Oriente. Come riportato dal quotidiano inglese, questi quattro sono tra i pochi giocatori del Manchester United che sono rimasti in contatto con Ronaldo, che si è rammaricato per non averli salutati come si deve. Per questo vorrebbe, quando gli impegni lo permetteranno, che trascorressero qualche giorno in Arabia Saudita insieme a lui.